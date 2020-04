RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 130 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie stellte Analyst Piral Dadhania mehrere Thesen über die Zukunft der Luxusgüterkonzerne nach der Covid-19-Krise auf. Unter anderem glaubt er, dass der Tourismus insgesamt auf einem niedrigeren Niveau bleiben werde, wodurch weniger Reisende Geld für Luxusartikel ausgeben werden. Überhaupt dürften die Menschen dazu übergehen, mehr in persönliche Erlebnisse zu investieren anstatt in Sachgüter. EssilorLuxottica verfüge bei allem derzeit mit über die höchste Liquidität. Der Umsatz dürfte im ersten Quartal nach Schätzung des Analystem allerdings um 16 Prozent zurückgegangen sein./kro/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 19:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.