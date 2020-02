RBC senkt Ziel für H&M auf 220 Kronen - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 240 auf 220 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach sinkenden Margen in den vergangenen fünf bis zehn Jahren sei die Textilkette nun anfälliger für rückläufige Absätze, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als Belastung könne sich auch eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von Lieferungen aus China erweisen./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 00:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 00:25 / ET

