RBC senkt Ziel für Hannover Rück auf 145 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 155 auf 145 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Sector Perform" belassen wurde. Analyst Kamran Hossain passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an das Abschneiden in den bisherigen neun Monaten und die Aussagen des Rückversicherers zum Ausblick an. Im Jahr 2021 spreche die Zielspanne für einen nur stabilen Nettogewinn, woraufhin er seine Erwartungen entsprechend etwas senkte./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 10:28 / ET

