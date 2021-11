RBC senkt Ziel für Henkel auf 100 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 107 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die zweite Kappung der Jahresziele sei enttäuschend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hofft, dass die Düsseldorfer damit bereits auf Margendruck reagieren, den andere in den kommenden Monaten noch sehen werden. Dann wäre es zwar kein Renommee für das Management aber auch keine strukturelle Fehlentwicklung im Vergleich zur Branche./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 04:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 04:22 / ET

