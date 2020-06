RBC senkt Ziel für Hugo Boss auf 22 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der beispiellose Zusammenbruch am Markt für Luxusgüter sollte den strukturellen Wandel in der Branche vorantreiben und bestehende Trends beschleunigen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Langfristig bleibe die Lage in der Branche gut. LVMH und Kering sind seine Sektorfavoriten./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 17:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.