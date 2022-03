RBC senkt Ziel für Hugo Boss auf 63 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 68 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2022 und 2023 etwas. Der Profitabilitätsausblick des Modekonzerns für 2022 dürfte zwar eher konservativ sein und könnte daher übertroffen werden, doch dürften die operativen Kosten angesichts hoher Rohstoff- und Frachtkosten sowie mehr Investitionen ins Digitale und die Werbung steigen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / 17:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.