RBC senkt Ziel für Inditex auf 27 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nun seine Schätzungen für den Modekonzern für das laufende Geschäftsjahr um weitere drei Prozent gesenkt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete dies zum Teil mit dem schwachen Jahresabschluss 2021/22, der Inditex eigenen Angaben zufolge etwa 400 Millionen Euro vom Ergebnis vor Zinsen und Steuern gekostet habe./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 11:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 11:05 / EDT

