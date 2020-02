RBC senkt Ziel für Inditex auf 34 Euro - 'Top Pick'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 35 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Top Pick" belassen. Ein voraussichtlich etwas schwächeres erstes Halbjahr nimmt Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Anlass, die Schätzungen für den spanischen Textilriesen zu senken. Langfristig ist er jedoch unverändert positiv gestimmt./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 00:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 00:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.