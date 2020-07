RBC senkt Ziel für Kering auf 540 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Kering vor Zahlen von 590 auf 540 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterhersteller bleibe die aussichtsreichste werthaltige Aktie im Sektor, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn es gelinge, bei der Marke Gucci das organische Umsatzwachstum wieder auf sieben bis acht Prozent zu heben, bestehe Aufholpotenzial zu anderen Luxusgüteraktien./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 00:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 17:34 / ET

