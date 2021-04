RBC senkt Ziel für London Stock Exchange - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) vor Zahlen zum ersten Quartal von 11200 auf 10600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Börsenbetreiber dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der zu LSE gehörende Betreiber elektronischer Handelsplätze Tradeweb habe beim Handelsvolumen einen Rekord erzielt. Das neue Ziel berücksichtige derweil den Gegenwind von Seiten des starken Pfunds./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 13:58 / EDT

