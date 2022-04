RBC senkt Ziel für Meta auf 240 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta von 245 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dem Mutterkonzern des Online-Netzwerks Facebook stehe wohl ein weiteres schwieriges Quartal bevor, begründete Analyst Brad Erickson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine erneute Senkung seiner Schätzungen. Viele kleinere bis mittelgroße Unternehmen überlegten erstmals, ihre digitale Werbung auf neuen Kanälen zu schalten. Wegen der Größe von Facebook rechne er zwar auch wieder mit einer Trendwende, aber nicht in naher Zukunft./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 18:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 18:49 / EDT

