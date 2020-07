RBC senkt Ziel für Microsoft auf 230 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Microsoft nach "starken" Quartalszahlen von 240 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Software-Entwickler profitiere zwar von Trends wie Cloud, Home Office und künstlicher Intelligenz, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts kurzfristigen Gegenwinds reduzierte er aber die Bewertung der Papiere./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 03:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 03:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.