RBC senkt Ziel für Renault auf 26 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Renault von 32 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das neue Ziel beruhe auf den erwarteten Absatzzahlen des Autokonzerns, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit seien Unternehmen mit höherer Preissetzungsmacht aussichtsreicher./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 02:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 02:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.