RBC senkt Ziel für Rio Tinto auf 5600 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 5800 auf 5600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rohstoffkonzern habe insgesamt im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und eine ordentliche Sonderdividende angekündigt, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es aktuell keine klaren kurzfristigen Kurstreiber für die Aktien, zumal der Experte im Eisenerzgeschäft mit einer negativen Preisdynamik rechnet./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 18:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 18:18 / ET

