RBC senkt Ziel für Unilever NV auf 40 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unilever NV von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das enttäuschende Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns sei eine direkte Folge gesunkener Investitionen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit würden die derzeitigen Schwierigkeiten denen ähneln, die das Unternehmen nach der Jahrtausendwende geplagt hätten. Ohne eine Rückkehr zur alten Investitionstätigkeit dürfte sich das Umsatzwachstum aus Sicht des Experten weiter abschwächen./ssc/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 17:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:15 / ET

