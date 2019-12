RBC senkt Ziel für Unilever NV auf 42 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unilever NV von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen seien zwar hart, aber nicht jedes Konsumgüterunternehmen unter seiner Beobachtung weise das schwächste Umsatzwachstum seit einem Jahrzehnt aus, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern deute einiges darauf hin, dass der niederländisch-britische Konzern ein Geschäftsmodell verfolge, das nicht funktioniere./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 04:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / 04:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.