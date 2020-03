RBC senkt Ziel für Vonovia auf 47 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Vonovia von 52 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auf den diesjährigen bereinigten Gewinn je Aktie des Immobilienkonzerns dürfte sich die Corona-Krise nur vergleichsweise gering auswirken angesichts robuster Einkommensströme, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2021 und 2022 rechnet er aber mit stärkeren Rückgängen aufgrund geringerer Investitionen und Zukäufe./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.