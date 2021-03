RBC senkt Ziel für Vonovia auf 55 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Vonovia von 59 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Nettoschulden des Immobilienkonzerns seien zuletzt im Verhältnis zum operativen Gewinn (Ebitda) gestiegen und diese Tendenz könnte auch so erhalten bleiben, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts laufender Investitionen reduzierte er das Kursziel wegen des höheren gebundenen Kapitals./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 17:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 01:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.