RBC setzt AB Inbev auf 'Recovery Ideas List' - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. In einer am am Freitag vorliegenden Studie nahmen die Analysten die Aktie des Brauereikonzerns auf die Liste "European Recovery Ideas" auf. Mit dieser identifizieren die RBC-Experten jene europäischen Unternehmen, die aus ihrer Sicht Anlegern gute Chancen auf Wertzuwachs versprechen. Der Kurs von AB Inbev dürfte durch eine starke Erholung in Schwellenländern angetrieben werden. Maßgeblich für den Aktienkurs der Brauerei sei wohl auch die Entschuldung./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 17:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2020 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.