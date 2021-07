RBC sieht BAT als eine "Global Top Idea" für 2021

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Analyst James Edwardes zählte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Aktien des Tabakkonzerns zu den weltweit 30 aussichtsreichsten Aktien dieses Jahres. Das Vorgehen des Unternehmens zum Aufbau eines Portfolios neuartiger Tabakprodukte sei "glaubwürdig". Der deutlich unter seinem Kursziel liegende Aktienkurs resultiere wohl aus Bedenken von Anlegern hinsichtlich der Anlageaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG)./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:45 / ET

