RBC startet Under Armour mit 'Sector Perform' - Ziel 16 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Under Armour mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 16 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Bei dem US-Sportartikelhersteller mache der Unternehmensumbau Fortschritte, schrieb Analystin Kate Fitzsimons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings halte die Debatte um die Qualität der einzelnen Marken an. So würden zu viele Produkte mit Rabatten angeboten, während Under Armour im Lifestyle-Segment nicht vertreten sei./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 16:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 16:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.