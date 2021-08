Reaktion auf den US-Arbeitsmarkt - und Expedia, Zynga, Novavax, Groupon

Replaced by the video

Die Wall Street ging nach den schwachen Job-Daten bei dem Lohnabwickler ADP von ebenso enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten aus. Wie dem auch sei, fällt der Juli überraschend stark aus und die Zahlen vom Mai und Juni werden nach oben revidiert. Damit wird besiegelt, dass die Federal Reserve gegen Jahresende die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird.

00:00 - Intro

02:40 - Was bedeutet ein robuster Arbeitsmarkt für die Wall Street?

03:50 - Wachstum wird durch Delta-Variante kaum gebremst

04:50 - Expedia sieht leicht nachlassende Buchungsdynamik im Juli

06:05 - Federal Reserve sollte zum Jahresende Geldpolitik straffen

07:10 - Expedia, Zynga, Novavax, GoPro - Warum die starke Kursreaktionen?

09:30 - Virgin Galactic bietet Tickets für 450.000 USD an

09:55 - Robinhood Meme-Aktie der Woche

10:45 - Wochenausblick

11:15 - China vs Privatwirtschaft Alibaba und Didi im Fokus