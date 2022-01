Real Estate Limited Partner Institute weitet seine "Interests Aligned"-Programme auf Europa und das Vereinigte Königreich aus

Arno van Grondelle, Experte für institutionelle Anlagen, wurde zum CEO von RELPI Europe berufen

Das Real Estate Limited Partner Institute (RELPI) gab mit der Berufung von Arno van Grondelle, einem Experten für institutionelle Immobilieninvestitionen und Medien, zum CEO von RELPI Europe heute die Ausweitung seiner überzeugenden "Interests Aligned"-Programme auf Europa und das Vereinigte Königreich bekannt.

Die vertrauten, zielgerichteten und kuratierten lokalen RELPI-Treffen dienen der Führung offener Gespräche und der Vertiefung von Beziehungen zwischen führenden Akteuren im Bereich der Investitionen und der Kapitalallokation im Immobiliensektor. Die Reihe, die 2021 mit Veranstaltungen in Austin, New York und Philadelphia offiziell ins Leben gerufen wurde, stieß auf überwältigendes Interesse und war sehr gut besucht. Neben der Expansion nach Europa und in das Vereinigte Königreich hat das RELPI für 2022 bislang Veranstaltungen in Chicago, Cleveland, Los Angeles, San Francisco und New York angekündigt.

“Unser Erfolg und unsere Expansion spiegeln den Nachholbedarf an persönlichen Zusammenkünften und virtuellen Meetings von informierten, hochrangigen Führungskräften wider, bei denen Erkenntnisse, Ideen und transparente Gespräche über bewährte Praktiken in der institutionellen Vermögensallokation und -anlage im Immobiliensektor ausgetauscht werden”, sagte Jonathan Schein, CEO und Executive Director des RELPI. “In weniger als sechs Monaten ist die RELPI-Community auf mehr als 125 Pensionsfonds, Stiftungen, Family Offices und mehr als 50 Fondsmanager gewachsen.”

Die Berufung von Arno van Grondelle zum CEO von RELPI Europe wird diese Expansion beschleunigen. Er bringt umfassendes Wissen und Führungserfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit in den Bereichen der institutionellen Immobilieninvestitionen und der Medienbranche mit. Zuletzt war er als Managing Director of Europe bei Institutional Real Estate Inc. für die Kundenbeziehungen, die Geschäftsentwicklung und den Vertrieb der Zeitschrift Institutional Real Estate Europe verantwortlich. Davor war er International Sales Director bei PropertyEU, wo er für den Verkauf des umfassenden Medienportfolios von PropertyEU einschließlich des PropertyEU Magazine und der Preview und Daily News der EXPO Real verantwortlich war.

"Arnos umfassendes Wissen, seine Erfahrung und seine Beziehungen in der europäischen Investoren- und LP-Szene werden den Status von RELPI als "Fast Mover" in der Branche weiter festigen”, sagte Schein "Seine Professionalität und seine Marktkenntnis werden unsere wachsende Plattform hervorragend ergänzen. Diese zielt darauf ab, wichtige Akteure zum gegenseitigen Nutzen der dynamischen Private-Equity-Immobilieninvestitions- und Kapitalbranche zusammenzuführen.”

“Ich freue mich sehr über meinen Einstieg bei RELPI und darauf, diese Community in Europa weiter auszubauen”, sagte van Grondelle. “Wir engagieren uns für die Zusammenführung von institutionellen Immobilienanlegern, Fondsmanagern, Betreibergesellschaften und Organisationen, die der Branche auf lokaler, regionaler und globaler Ebene nahe stehen.”

Die Veranstaltungen der Reihe "Interests Aligned" sind schlank und effizient gestaltet (nur drei Stunden Dauer), wobei der Schwerpunkt auf der sozialen Vernetzung liegt. Sie stehen für das einzigartige Wertversprechen von RELPI, nämlich für vertraute und sehr hochwertige Zusammenkünfte in einer schlanken, wirtschaftlich effektiven Form, bei der "Nähe" eine wichtige Rolle spielt.

Weitere Informationen über die Veranstaltungsreihe "Interests Aligned" sowie die Möglichkeit zur Anmeldung bzw. Mitgliedschaft finden Sie auf: www.RELPI.org

Über RELPI

Als etablierter Produzent erfolgreicher Meetings, Veranstaltungen und Konferenzen für die globale institutionelle Investorengemeinschaft im Bereich der gewerblichen Immobilien ist RELPI perfekt dafür positioniert, eine Best-of-both-Worlds-Lösung zu bieten. Diese besteht aus vertrauten und äußerst hochwertigen Zusammenkünften, die auf rationale und wirtschaftlich effektive Weise durchgeführt werden und bei denen "Nähe" im Vordergrund steht. Von "virtuellen Salons" und globalen Gipfeltreffen, die sich an Investoren auf allen wichtigen globalen Märkten richten, bis hin zu Programmen für aufstrebende Manager und sogar maßgeschneiderten "Private Label"-Rundtischgesprächen ermöglicht das RELPI schon heute die geschäftliche Vernetzung von morgen.

https://www.relpi.org

Jonathan A. Schein +1-917-854-2345

j.schein@relpi.org

Arno van Grondelle +31 6 248 59 666

a.vangrondelle@relpi.org