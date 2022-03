Realty Income: 4,54 % Dividendenrendite, ein Kauf?!

Die Aktie von Realty Income ist für ihre starke Dividende bekannt. Nicht umsonst trägt der Real Estate Investment Trust den Beinamen The Monthly Dividend Company. Dieser Name ist in der Tat Programm: Das Management schüttet auf Monatsbasis eine Dividende aus.

Inzwischen gab es 621 monatliche Dividenden. Das heißt, dass das Management seit mehr als 51 Jahren konsequent eine Ausschüttung an die Investoren leistet. Auch eine zeitlose Komponente ist damit gegeben. Wobei es inzwischen die 115. Dividendenerhöhung gibt, die bei Realty Income zu 4,54 % Dividendenrendite führt. Macht das die Aktie jetzt zu einem Kauf? Vielleicht nicht unbedingt, was die Quantität angeht. Aber erneut, was die Qualität betrifft. Realty Income: Kleine Erhöhung der Dividende, aber … Realty Income: Kleine Erhöhung der Dividende, aber … Das Management von Realty Income hat bei dieser 115. Dividendenerhöhung das kleine Format gewählt. Anstatt wie zuvor 0,2465 US-Dollar an die Investoren auszuzahlen gibt es jetzt 0,247 US-Dollar. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht das einem Wert von 2,958 US-Dollar je Aktie, was bei einem Aktienkurs von 65,12 US-Dollar einer Dividendenrendite von 4,54 % entspricht. Ohne Zweifel ein nicht unattraktiver Wert. Aber auch nicht der Hit im REIT-Vergleich. Realty Income wegen dieser Dividendenerhöhung zu kaufen wäre Quatsch. Da hat es selbst bei diesem Real Estate Investment Trust ganz andere Erhöhungen gegeben. Zudem existieren deutlich wachstumsstärkere REITs. Nein, es geht eher um das Gesamtpaket: Vierteljährliche Dividendenerhöhungen, die für ein regelmäßiges Wachstum einstehen. Die Möglichkeit, dass wir mittel- bis langfristig stärkeres Dividendenwachstum sehen, so wie zum Beispiel zum Ende des letzten Jahres. Sowie die solide Qualität in der Breite mit über 11.100 verschiedenen Immobilien. Diese Größe verleiht dem REIT inzwischen die Möglichkeit, auch größere Zukäufe zu tätigen wie zuletzt ein Casino für 1,7 Mrd. US-Dollar. Durch solche Deals ist wiederum operatives Wachstum möglich, das sich kurz- bis mittelfristig sogar in einem stärkeren Dividendenwachstum äußern kann. Wer Realty Income kauft, der akzeptiert, dass man niemals einen günstigen REIT kauft, sondern einen, der bekannt ist wie ein bunter Hund. Der aber dafür Stabilität und ein moderates Wachstumspotenzial besitzt. Das ist es im Kern, was eine Investitionsthese ausmachen sollte. Wobei eine Dividendenrendite von 4,54 % dafür nicht allzu verkehrt ist. Bei mir: Konsequent auf der Watchlist! Bei mir: Konsequent auf der Watchlist! Ich habe Realty Income bereits für 4,5 % Dividendenrendite gekauft, teilweise mit weniger. Aber das moderate Wachstum und konsequente Erhöhungen der Dividende haben mir insgesamt eine solide, keine weltbewegende Rendite beschert. Das ist meine Investitionsthese: Die eines zeitlosen Klassikers. Die 115. Dividendenerhöhung untermauert das stabile Fundament des REITs. Aber es ist keine der starken Anhebungen der Ausschüttungssumme je Aktie. Trotzdem ist die Aktie derzeit nicht zu teuer. Aber für ein Aufstocken der Position warte ich aufgrund meiner Allokation ab, bis ich 5 % Dividendenrendite sehe. Der Artikel Realty Income: 4,54 % Dividendenrendite, ein Kauf?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: The Motley Fool