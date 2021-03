Realty Income erhöht die Ausschüttung

Es überrascht niemanden, dass Realty Income letzte Woche seine Dividende erhöht hat, nur drei Monate nach seiner letzten Erhöhung. Die Erhöhung seiner Ausschüttungen auf vierteljährlicher Basis liegt einfach in der DNA des Real Estate Investment Trust (REIT). Wir sind Zeugen davon geworden, dass Realty Income seine Rendite seit dem Börsengang 1994 110 Mal erhöht hat.

Realty Income ist einer der wenigen REITs, die monatliche Ausschüttungen vornehmen und nicht nur einmal im Quartal. Die Erhöhung ist, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, im Grunde genommen nur ein paar Cent. Die monatliche Dividende von Realty Income wird von 0,2345 US-Dollar auf 0,235 US-Dollar pro Aktie steigen. Die Rendite wird nur geringfügig auf 4,4 % angehoben. Je mehr du jedoch über Realty Income erfährst, desto beeindruckender wird es, dass es in der Lage war, die Ausschüttung immer weiter zu erhöhen.

Stück für Stück

Das Portfolio von Realty Income besteht größtenteils aus stationären Einzelhändlern. Der Paradigmenwechsel zum E-Commerce mag Realty Income anfällig dafür machen, dass die Verbraucher online einkaufen, aber das ist auch der Grund, warum es den Schwerpunkt auf Dienstleistungen, nicht-stationären Einzelhandel und Discounter gelegt hat, die nicht so leicht durch digitale Alternativen ersetzt werden können.

Die Strategie funktioniert. In 24 der letzten 25 Jahre ist es dem Unternehmen gelungen, seine Gewinne zu steigern. Allerdings hat sich die Pandemie als besonders schwierig für einige seiner Fitnessstudios und Multiplex-Mieter erwiesen. Gesundheits- und Fitnesszentren und Kinos machen 7 % bzw. 6 % des Portfolios aus, und in dieser Gruppe gibt es eine Menge unzuverlässiger Mieter. Realty Income hat im vierten Quartal nur 93,6 % seiner vertraglichen Mieten eingenommen, und die Kinobetreiber waren für 80 % der ausbleibenden Zahlungen verantwortlich.

Es gibt auch einige langfristige Bedenken, wenn es um seine größeren Kategorien geht. Convenience Stores machen 12 % des Portfolios von Realty Income aus. Der zweitgrößte seiner rund 600 Mieter ist 7-Eleven. Werden Convenience Stores mit Zapfsäulen anfällig für den Wechsel zu Elektrofahrzeugen sein? Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sind die nächsten beiden großen Kategorien bei Realty Income, und wir sehen bereits, dass der weltgrößte Online-Händler beginnt, sich auf beiden Plattformen zu engagieren.

Für den Moment musst du Realty Income den Vorteil des Zweifels geben. Es hat ein besseres Gespür für den Markt als jeder andere. Es kann und wird sein Portfolio anpassen, wenn sich eine Einzelhandelsklasse als langfristiges Problem erweist. Es ist nur einer von drei REITs, die ihre Ausschüttungen in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben, was sie zu einem seltenen Dividenden-Aristokraten macht.

