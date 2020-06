Realty Income zahlt jetzt monatlich 0,234 US-Dollar Dividende aus: Wann kommt der große Sprung?!

Es dürfte für dich als Foolisher Dividendenjäger kein Geheimnis sein, dass die Aktie von Realty Income ein wirklich starker, zuverlässiger Zahler ist. Seit nunmehr 600 Monaten in Folge zahlt der US-REIT inzwischen eine Dividende aus. Wobei die Dividende innerhalb dieses Zeitraums über 100-mal angehoben worden ist. Da die Aktie außerdem seit mehr als 25 Jahren börsennotiert ist, darf sich Realty Income jetzt auch als Dividendenaristokrat bezeichnen.

Mit diesem Monat hat das Management außerdem eine weitere kleinere Dividendenerhöhung bekannt gegeben. Ab sofort werden 0,234 US-Dollar pro Monat an die Investoren ausbezahlt, was einer moderaten Verbesserung entspricht. Zuvor sind 0,233 US-Dollar ausgezahlt worden, es gibt einen dezimalen Cent mehr als im Vormonat.

Aber, wann werden Investoren hier mal wieder einen größeren Sprung erleben? Eine spannende Frage, der wir im Folgenden einmal mit Blick auf die Historie und die fundamentale Stärke auf den Grund gehen wollen.

Die fundamentale Ausgangslage im Blick!

Grundsätzlich könnte Realty Income womöglich aus dem Stegreif eine deutlichere Dividendenerhöhung durchführen. Im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres kam der US-amerikanische Real Estate Investment Trust schließlich auf Funds from Operations in Höhe von 0,88 US-Dollar. Auf Basis einer quartalsweisen Dividende in Höhe von jetzt 0,702 US-Dollar beliefe sich das Ausschüttungsverhältnis auf 79,7 %. Ein eher moderater Wert für einen REIT, der durchaus einiges an Spielraum zuließe.

Zumal Realty Income über ein defensives, beständiges und stabil lieferndes Portfolio verfügt. Mit Blick auf die innere Diversifikation können wir feststellen, dass die rund 6.500 Immobilien aus vielen verschiedenen Bereichen kommen. Wobei Schwerpunkte wie der Einzelhandel gerade so einen zweistelligen, prozentualen Anteil aufweisen. 630 verschiedene Mieter führen ebenfalls zu stark diversifizierten Mieteinnahmen, genauso wie die regionale Diversifikation. Realty Income investiert in 49 US-Bundesstaaten, plus Großbritannien und Puerto Rico. Wobei unterm Strich 51 verschiedene Industriezweige bedient werden. Eine sehr starke, sehr breite Ausgangslage.

Sogenannte Triple-Net-Lease-Mietverträge mit moderat wachsenden Mieten sorgen für einen Inflationsausgleich und auch mehr. Im ersten Quartal stiegen so beispielsweise die Funds from Operations um 7,3 % im Jahresvergleich. Auch das zeigt sehr deutlich, dass hier langfristig stets wachsende Dividenden möglich sein könnten.

Der Blick auf die Historie

Aber wie wahrscheinlich sind solche krasseren Schritte? Zunächst einmal sollten wir als Investoren bedenken, dass die monatlichen Auszahlungen die Dividendenerhöhungen etwas verwässern. Sofern Realty Income beispielsweise auf monatlicher Basis die Dividende um einen Cent erhöhen würde, so wäre das ein Jahresanstieg um 12 Cent. Entsprechen muss man differenzieren, was eigentlich spektakulär ist. Und was eben nicht.

Zugegeben: Die 0,1 US-Cent als Erhöhung sind wenig spektakulär, zumal das selbst im Jahresvergleich bloß einer Erhöhung um 1,2 US-Cent entsprechen würde. Die Historie zeigt allerdings, dass Realty Income solche dezimalen Schritte des Öfteren geht. Tatsächlich sogar teilweise quartalsweise.

Die größeren Dividendenschritte hingegen erfolgen stets zu einem bestimmten Zeitpunkt: Nämlich um den Jahreswechsel, wie es zumindest die Historie nahelegt. Um den Jahreswechsel 2017/18 hat das Management so beispielsweise die monatliche Dividende um 0,6 Cent angehoben, um den Jahreswechsel 2018/19 um 0,5 Cent und zuletzt zum Börsenjahr 2020 um weitere 0,5 Cent. Wie gesagt: Das entspricht auf Jahressicht einer Dividendenerhöhung um 6 Cent, was alles andere als wenig ist.

Die nächste starke Erhöhung zum Jahreswechsel?

Viel könnte in Anbetracht der Historie daher darauf hindeuten, dass Realty Income seine Dividende zum Jahreswechsel erneut stärker anheben wird. Wobei man als Investor eben nicht in eine Wahrnehmungsfalle tappen sollte: Dadurch, dass Realty Income auf monatlicher Basis zahlt, wirken die Erhöhungen nicht so stark. Das macht sie allerdings nicht weniger interessant, zumal die Intervalle der Ausschüttung häufig Teil so mancher Investitionsthese sind.

Derzeit kommt Realty Income jedenfalls bei den quartalsweisen Dividenden in Höhe von 0,234 US-Dollar und einem aktuellen Aktienkursniveau von 61,27 US-Dollar (23.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) auf eine Dividendenrendite in Höhe von 4,58 %. Dabei wird es im kommenden halben Jahr vermutlich eher kleinere Erhöhungen geben. Doch wer weiß? In Anbetracht der starken Stabilität könnte auch dieser Wert noch immer interessant sein.

