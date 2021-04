Rebellen im Tschad drohen mit Vormarsch auf Hauptstadt

N'Djamena (Reuters) - Im Tschad drohen nach dem gewaltsamen Tod von Präsident Idriss Deby Rebellen mit dem Vormarsch auf die Hauptstadt N'Djamena.

Die Rebellen-Koalition Fact (Front für Wandel und Eintracht) lehnte einen Übergangsplan des Militärs ab und erklärte, sie werde ihre Offensive fortsetzen. "Der Tschad ist keine Monarchie", hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme. "In unserem Land kann es keine dynastische Machtübertragung geben." Nach dem Tod Debys hat das Militär die Macht übernommen. Zum Interimspräsidenten wurde sein Sohn Mahamat Idriss Deby ernannt, er soll die militärische Übergangsregierung führen.

Nach Militärangaben wurde der Präsident bereits am Montag bei einem Truppenbesuch im Norden des Landes durch einen Rebellenangriff verletzt und starb später in der Hauptstadt. Der 68-Jährige, der 1990 an die Macht gekommen war und zunehmend autokratisch regierte, war erst am Montag erneut zum Sieger der Präsidentenwahl am 11. April erklärt worden. An der Abstimmung nahmen jedoch etliche führende Oppositionspolitiker nicht teil. Es wäre Debys sechste Amtszeit gewesen.

In N'Djamena waren am Mittwoch Schulen und Geschäfte geöffnet, viele Menschen blieben aber zu Hause, und auf den Straßen war vergleichsweise wenig Betrieb. Die Regierung hat nach Debys Tod eine nächtliche Ausgangssperre verhängt und die Landesgrenzen geschlossen. Deby galt in westlichen Ländern als Verbündeter im Kampf gegen die radikal-islamische Boko Haram am Tschad-See und gegen Gruppen in der Sahel-Zone, die mit Al Kaida und IS-Miliz verbündet sind. Die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch dagegen wirft Deby vor, im eigenen Land Unterdrückung und Verletzung von Menschenrechten vor.