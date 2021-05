Rebellen in Myanmar - Haben Armee-Hubschrauber abgeschossen

(Reuters) - In Myanmar haben Rebellen nach eigenen Angaben einen Armee-Hubschrauber abgeschossen.

Die Luftwaffe habe am Montag ein Dorf in der Provinz Kachin angegriffen, teilte ein Sprecher der Gruppierung KIA mit, die für die Unabhängigkeit Kachins kämpft. Der Helikopter sei getroffen worden, als man das Feuer erwidert habe. Auch in Internet-Medien wurde darüber berichtet und ein Foto mit einer Rauchsäule über der angeblichen Absturzstelle verbreitet. In Myanmar haben seit dem Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung Anfang Februar auch die Kämpfe zwischen der Armee und ethnischen Minderheiten zugenommen. Zudem reißen die Proteste gegen die Machthaber nicht ab. Erst am Sonntag waren dabei mindestens fünf Demonstranten getötet worden.