Rechnungshof: Verkehrswende stockt trotz EU-Milliarden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Trotz EU-Hilfen in Milliardenhöhe kommt eine Verkehrswende in Europa nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofs kaum voran. Vor sechs Jahren habe die EU-Kommission zu einem grundlegenden Wandel in der städtischen Verkehrspolitik aufgerufen und dafür 16,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Dennoch gebe es "keine eindeutigen Anzeichen" dafür, dass in den Städten nachhaltigere und umweltfreundlichere Verkehrsträger stärker zum Zuge kommen, stellte der Rechnungshof in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung fest.

In Deutschland hatten die Experten die Städte Hamburg und Leipzig näher unter die Lupe genommen, europaweit wurden acht Städte genauer untersucht. Kritisch hob der Rechnungshof das lokal sehr begrenzte Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge in Hamburg hervor: Es sei eingeführt worden, obwohl seine Wirksamkeit unklar war. In Deutschland gebe es zudem keine Pflicht zur Aufstellung von Plänen für nachhaltigen Stadtverkehr, die sich anderswo positiv auswirkten. Für Leipzig hoben die Prüfer interessante Ansätze wie die Umwandlung von Auto-Parkraum in Fahrrad-Abstellplätze hervor./ff/DP/stw