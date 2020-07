Recommerce startet ein Buyback Programm bei Amazon für Kunden in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien

Recommerce ist stolz darauf, die Lancierung des Rückkaufprogramms bei Amazon für Smartphones in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien bekannt zu geben. Ab heute hat jeder Amazon Kunde die Möglichkeit, sein altes Gerät in nur wenigen Klicks und mittels eines einfachen Prozesses zu verkaufen. Das Gerät wird nach dem Verkauf aufbereitet, weiterverkauft oder recycelt.

Pierre-Etienne Roinat, Präsident und Gründer von Recommerce, ist stolz darauf, dieses Angebot für Amazon’s Kunden anzubieten, da der Verkauf somit so einfach wie der Kauf bei Amazon gestaltet ist.

Um das alte Smartphone zu verkaufen, begeben Sie sich auf die Smartphone Produktseite auf https://www.amazon.de/ oder gehen Sie direkt zu: https://amazon-buyback-partner-de.recommerce.com/

Der Verkauf eines Smartphones war dank dem Buyback Programm von Recommerce bei Amazon noch nie so einfach. Mit wenigen Klicks können die Kunden ihre Smartphones verkaufen:

1. Folgen Sie dem Link auf der Smartphone Produkteseite auf https://www.amazon.de/ oder klicken Sie hier, um direkt auf das Ankaufportal von Amazon / Recommerce zuzugreifen: https://amazon-buyback-partner-de.recommerce.com/ 2. Geben Sie den Namen des Gerätemodells oder die IMEI Nummer in die Suchleiste ein, um die Verkaufsberechtigung zu überprüfen

3. Wenn das Gerät verkauft werden kann, geben Sie seinen Zustand an

4. Wählen Sie die kostenlose Versandoption aus und senden Sie Ihr Gerät ein

5. Recommerce überprüft das Gerät und überweist den Betrag an den Kunden

Alle zurückgesendeten Smartphones werden aufbereitet, weiterverkauft oder recycelt.

Über Recommerce: Recommerce (www.recommerce-group.com) ist der Pionier für Rückkauflösungen und den Weiterverkauf von refurbished Smartphones in Europa. Recommerce gibt Smartphones dank seiner einzigartigen und innovativen KI-Plattform ein zweites Leben. Die Mission von Recommerce ist, allen Zugang zu den neuesten Smartphones-Modellen zu gewähren und gleichzeitig Qualität mit Zertifizierung anzubieten, um die Konsumenten die Angst vor dem Kauf von gebrauchten Smartphones zu nehmen und Vertrauen zu schaffen. Recommerce bietet eines der größten Sortimente an Secondhand Geräten mit einer Servicequalität an, die den brandneuen Smartphones entspricht. Seine Priorität liegt darin, auf die schnell wachsende Marktnachfrage zu reagieren und gleichzeitig sein hohes Qualitäts- und Serviceniveau aufrechtzuerhalten, indem die besten Partner ausgewählt und langfristige Beziehungen aufgebaut werden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200723005649/de/

Agence Wellcom Milène Cormier / Bastien Depond recommerce@wellcom.fr 01.46.34.60.60