Red Monday - Tech erneut unter Beschuss.

Replaced by the video

Die Federal Reserve hat seit Beginn der Pandemie durch die Geld- und Fiskalpolitik für viel Rückenwind gesorgt. Das ist nun vorbei! Goldman Sachs rechnet mit nun vier Zinsanhebungen in 2022. Spätestens ab dem Sommer soll auch die Bilanz schrittweise abgebaut werden. Die Wall Street hofft, dass Jerome Powell am Dienstag versuchen wird den Kapitalmarkt zu beruhigen. Der FED-Chef spricht an dem Tag vor dem Senat. Am Donnerstag folgt die Senatsanhörung mit Lael Brainard, die neue Vize-Chefin der Zentralbank.

0:00 - Intro

0:25 - Buy the dip im Tech Sektor?

5:02 - Build Back Better und Manchin

6:15 - Steigende Covid Zahlen belasten u.a. Airlines, Lululemon

11:09 - Tilray, Take-Two Interactive kauft Zynga, Cardinal Health

13:46 - Apple bedrängt PayPal, Banken im Fokus

16:30 - Twitter mit neuem CEO

19:11 - CAESAR

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet