Redfin-Aktie: Kurzfristig schwach, langfristig orientiert ein gigantisches Potenzial!

Die Redfin-Aktie ist eine wirklich spannende junge und dynamische Wachstumsaktie. Das Unternehmen, das sich der Digitalisierung der Immobilienbranche verschrieben hat, kommt gerade einmal auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,45 Mrd. US-Dollar (06.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Für US-amerikanische Börsenverhältnisse können wir das getrost als Small Cap bezeichnen.

Schwächer ausgefallene Quartalszahlen haben die Redfin-Aktie zuletzt belastet und auf ein günstigere Bewertungsmaß hin einbrechen lassen. Der Discount, gemessen am Rekordhoch, liegt inzwischen sogar bei ca. 46 %. Das könnte eine klassische Situation dessen sein, dass langfristig orientiert eine Menge Potenzial besteht, der Markt sich jedoch kurzfristig eher auf die Schattenseiten konzentriert. Lass uns das ein wenig näher ausführen.

Redfin-Aktie: Das schwächere Wachstum

Die Redfin-Aktie hat, wie angedeutet, frische Quartalszahlen präsentiert. Mit einem Umsatzwachstum von 40 % im Jahresvergleich auf 268 Mio. US-Dollar konnte das Unternehmen nicht die Erwartungshaltung der Investoren treffen. Vor allem nicht, wenn wir diese Zahlen kontextuieren: Das Unternehmen ist schließlich im iBuyer-Segment aktiv, was deutlich höhere Umsätze nach sich zieht.

Das zeigt: Die aktuelle Ausgangslage ist womöglich nicht ganz so stark, was den Abverkauf noch ein wenig beschleunigt hat. Zudem ist der Immobiliendienstleister noch nicht profitabel, was eine zusätzliche Belastung darstellen dürfte. Es läuft im Moment daher operativ nicht rund, zumindest kurzfristig nicht.

Es könnte jedoch deutliche Besserung geben. Für das zweite Quartal rechnet das Management hinter der Redfin-Aktie schließlich mit einem Umsatzanstieg im Jahresvergleich zwischen 109 und 114 %. Dabei sollen Erlöse zwischen 446 und 457 Mio. US-Dollar erzielt werden. Es könnte daher einen soliden Turnaround geben, der diese spannende Wachstumschance in Zukunft definieren kann. Aber auch weitere Aspekte könnten jetzt dafürsprechen, dass die Chance langfristig orientiert gigantisch ist.

Viel Potenzial, geringe Bewertung

Die Redfin-Aktie besitzt im Moment nämlich noch einen vergleichsweise kleinen Marktanteil. Das Management beziffert den eigenen Anteil am Gesamtkuchen auf lediglich 1,14 %. Ein Wert, der zeigt: Selbst eine Verdopplung mit Blick auf diese geringe Ausgangslage dürfte ein enormes Umsatzpotenzial besitzen.

Zudem besitzt die Redfin-Aktie Vorteile gegenüber klassischen Maklern. Insbesondere das Preisargument mit einer Gebühr zwischen 1 und 1,5 % ist dabei eine Möglichkeit, um ein starkes Wachstum zu erzielen. Die Immobilienbranche könnte daher auch durch diesen Innovator revolutioniert werden.

Zu guter Letzt ist es außerdem die fundamentale Bewertung, die Bände spricht. Die Redfin-Aktie wird mit Blick auf die Marktkapitalisierung und selbst den vergleichsweise schwachen Umsatz im ersten Quartal mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 5 bepreist. Wenn sich das Wachstum daher beschleunigt, könnten die Anteilsscheine mittel- bis langfristig ziemlich klar zu den Gewinnern zählen. Die Chance ist jedenfalls vorhanden.

