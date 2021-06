Redkey F10 - dieser verkaufsstarke, kabellose und knickbare Handstaubsauger entfernt Staub unter dem Bett mühelos

Am 8. Juni hatte der kabellose, knickbare Handstaubsauger Redkey F10 seine Weltpremiere auf den Plattformen eBay und Aliexpress. Bereits an seinem Debüttag erreichte der Redkey F10 sagenhafte Verkaufszahlen und belegte den ersten Platz in seiner Kategorie in Bezug auf die Suchpopularität.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210612005030/de/ (Photo: Business Wire) Der Redkey F10 fand bereits vor seiner Markteinführung weltweit große Beachtung in den Medien. Auf Chip, einer der weltweit einflussreichsten Websites für Technologie, homeandsmart, Ixbt, 4pda und weiteren wurde der knickbare Staubsauger sehr gelobt und besonders empfohlen. homeandsmart prognostizierte überdies, dass der Redkey F10 einer der beliebtesten Staubsauger im Jahr 2021 werden wird. Der kabellose, knickbare Handstaubsauger Redkey F10 punktet insbesondere mit seiner Knickfunktion. Um den Staub an schwer erreichbaren Stellen im Haus zu entfernen, wie beispielsweise unter dem Bett oder Sofa, und die Schäden durch häufiges Bücken zu mindern, lässt sich das Saugrohr des Redkey F10 in ein abknickbares Element verwandeln und sorgt so für optimalen Komfort. Überdies hat der Redkey F10 eine automatische Erkennungsfunktion für Staub durch einen piezoelektrischen Sensor in der Mitte des Motors. Im Auto-Modus steigert dieser im Falle großer Staubmengen automatisch die Saugleistung und misst dabei die Staubmenge und Größe der Partikel. Dadurch wird die Effizienz des Saugens erheblich verbessert und die Reinigungszeit verlängert. Mit seiner hervorragenden Saugkraft von 23.000 pa, einem 400-Watt-Motor und einer Staubaufnahme von mehr als 95% ist der Redkey F10 überdies ein leistungsstarkes Haushaltsreinigungsgerät. Außerdem punktet der Redkey F10 mit intelligenten, auf den Menschen ausgerichteten Designmerkmalen: das Staubrefraktorlicht, die großen, leichten Laufrollen und die lange Akkulaufzeit von über 60 Minuten heben den Redkey F10 von den übrigen kabellosen Handstaubsaugern ab. Die Premiere-Aktion für den Redkey F10 läuft noch. Verbraucher, die zwischen dem 8. und 15. Juni auf eBay bestellen, erhalten nicht nur einen üppigen Rabatt von 20 Euro, sondern auch noch kostenlos den Bluetooth-Lautsprecher Xiaomi – „First come - First served", lassen Sie sich dieses Premiere-Promotionsangebot nicht entgehen! Um den kabellosen Handstaubsauger Redkey F10 zu kaufen, klicken Sie bitte auf: https://bit.ly/352S7lq



Telefon: 18823769176