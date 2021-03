Reederei Hapag-Lloyd bleibt beim Ausblick vorsichtig

Hamburg (Reuters) - Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd hält sich trotz steigender Nachfrage nach Containertransporten mit einem konkreten Ausblick zurück.

"Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Konsumgütern sind wir zwar sehr positiv in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet", erklärte Konzernchef Rolf Habben Jansen am Donnerstag. Die Risiken der Pandemie blieben aber vorerst bestehen, auch wenn die weltweiten Impfkampagnen auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität hoffen ließen. Die Engpässe in den Lieferketten würden sich vermutlich aber erst in der zweiten Jahreshälfte abschwächen.

Hapag-Lloyd hatte erst vor wenigen Wochen ein starkes erstes Quartal angekündigt und für das Gesamtjahr einen deutlichen Anstieg beim Betriebsgewinn in Aussicht gestellt. Die Größenordnung des Zuwachses hatte das Unternehmen allerdings offen gehalten. Ein detaillierter Ausblick sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, bekräftigte das Unternehmen nun bei der Bilanzpräsentation 2020.

Habben Jansen sagte, die Containerbuchungen nähmen weiter zu. Die Frachtraten, das ist die wesentliche Einnahmequelle der Reedereien, dürften in der ersten Jahreshälfte sogar "signifikant" zulegen. Gleichzeitig rechnet der Hapag-Lloyd-Chef weiter mit hohen Treibstoffkosten. "Ich sehe, dass der Ölpreis schleichend ansteigt, während wir sprechen." Wenn sich die Volkswirtschaften von der Pandemie erholten, würde es ihn nicht wundern, wenn der Ölpreis "noch ein bisschen mehr anzieht".

2020 steigerte die weltweit fünftgrößte Containerlinie den Umsatz bei etwas niedrigerem Transportvolumen leicht auf rund 12,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebita) kletterte um mehr als ein Drittel auf 2,7 Milliarden Euro und das Ebit sprang sogar um 62 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Dazu trugen neben höheren Frachtraten Einsparungen von fast einer halben Milliarde Euro bei. Den Aktionären - darunter als größte die Holding des Hamburger Milliardärs Klaus-Michael Kühne, die chilenische Reederei CSAV, die Länder Katar und Saudi-Arabien sowie die Hansestadt Hamburg, sollen 3,50 (Vorjahr 1,10) Euro je Anteilschein zufließen.