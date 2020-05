Reederei Hapag-Lloyd rückt von Prognose ab

Hamburg (Reuters) - Deutschlands größte Containerlinie Hapag-Lloyd hat ihre Geschäftsprognose wegen der Auswirkungen der Corona-Krise auf den Welthandel konkretisiert.

Unter der Voraussetzung, dass die Pandemie im zweiten Quartal ihren Höhepunkt durchschreite und sich die Weltwirtschaft danach erhole, gehe der Konzern davon aus, dass die zu Jahresbeginn in Aussicht gestellte Spanne beim Betriebsgewinn von einer halben bis einer Milliarde Euro erreicht werden könne, teilte Hapag-Lloyd am Freitag in Hamburg mit. Sollte sich die Nachfrage nach Transportleistung dann jedoch nicht stärker erholen, sei ein Ergebnis am oberen Ende der Spanne kaum zu erreichen.

In seine Prognose bezog das Management auch die bereits angekündigten Einsparungen ein. Hapag-Lloyd will die Kosten um einen Betrag im mittleren dreistelligen Millionenbereich senken. Der Schifffahrtskonzern hatte bereits angekündigt, der Konzern verfügte über eine gesunde Kapitalbasis und könne schnell reagieren, wenn sich die Nachfrage erhole. Im Auftaktquartal brach das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) um fast ein Drittel auf 176 Millionen Euro ein.