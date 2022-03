REGENERON - Aktienkurs hält sich stabil, Vorbereitung für eine neue Rally?

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 630,360 $ (Nasdaq)

Die Regeneron-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Am 01. September 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch 686,62 USD. Nach einem scharfen Rücksetzer auf 539,18 USD näherte sich der Wert im Dezember 2021 dem Allzeithoch wieder stark an, zu einem Angriff kam es aber nicht.

Die Aktie setzte leicht zurück und läuft seitdem auf der Unterstützungszone zwischen 583,76 USD und 571,55 USD seitwärts. Am 11. Februar kam es zu einem Rallyversuch, der aber sofort wieder abverkauft wurde. Dabei kletterte die Aktie im Hoch auf 645,00 USD.

Der Abverkauf an den Börsen und besonders im Nasdaq 100 seit November 2021 hat die Aktie im Wesentlichen unberührt gelassen. Sie läuft seit Beginn des Abverkaufs seitwärts. Dies ist ein Zeichen von relativer Stärke. Aktien, die sich in Abwärtstrends an den Märkten gut halten, schießen in einem neuen Aufwärtstrend oft als erste nach oben.

Regeneron hat im letzten Jahr phantastisch verdient. Der Gewinn je Aktie schoss von 32,65 USD auf 76,40 USD nach oben. Analysten erwarten für das laufende Jahr einen deutlichen Rückgang auf 44,62 USD und für das nächste Jahr einen moderaten Anstieg auf 46,68 USD. Damit ergibt sich bei einem gestrigen Schlusskurs an der Nasdaq von 630,36 USD ein 2022er KGV von 14,13 und ein 2023er KGV von 13,50. Das Unternehmen wächst seit Jahren unter Schwankungen deutlich. Im Jahr 2014 lag der Gewinn je Aktie bei 3,46 USD. Damit ist die Aktie mit den genannten KGVs aktuell sicherlich nicht als teuer anzusehen.

Bullisches Chartbild, aber Startsignal fehlt noch

Übergeordnet ist das Chartbild der Regeneron-Aktie klar bullisch, zumal aus zwei großen bullischen Flagge noch Ziele um 1.000 USD und höher offen sind. Ein neues Kaufsignal ergibt sich aber frühestens mit einem Ausbruch über 645,00 USD, eher erst mit einem Ausbruch über 664,64 USD und damit auch über den Abwärtstrend seit September 2021. Kommt es zu diesen Ausbrüchen, dann könnte die Aktie einen großen Schritt in Richtung 1.000 USD gehen, wird dieses Ziel aber voraussichtlich nicht in einem Rutsch erreichen. Fundamental lässt sich eine solche Rally durchaus rechtfertigen.

Sollte der Wert aber stabil unter 571,55 USD abfallen, dann ergäbe sich ein kurzfristiges Verkaufssignal. Es könnte zu Abgaben in Richtung 539,18-522,26 USD kommen. Möglicherweise würde sich dann auch das übergeordnete Bild eintrüben.

Fazit: Die Aktie aht gute Chance auf eine weitere Rally. Noch fehlt aber das Startsignal.

