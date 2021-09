REGENERON - Bullen geben keine Ruhe

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 675,750 $ ( Nasdaq

Die Regeneron-Aktie ist in den letzten Wochen und Monaten sehr gut gelaufen. Noch im März 2021 notierte sie im Tief bei 441,00 USD. Am 20. August überwand sie erstmals das Allzeithoch aus dem Juli 2020 bei 664,64 USD. Seitdem versucht sich die Aktie über diesem Hoch zu etablieren. In der Spitze notierte sie bereits bei 686,28 USD.

Das Chartbild wird von einer langfristigen Aufwärtsbewegung und zwei bullischen Flaggen dominiert. Die große Flagge entwickelte sich über mehrere Jahre nach dem Hoch aus dem August 2015. Die zweite Flagge bildete sich nach dem Hoch aus dem August 2020 aus. In dieser kleineren Flagge kam es zu einem Pullback an die große.

Noch einiges Aufwärtspotenzial

Das Chartbild der Regeneron-Aktie macht unverändert einen bullischen Eindruck. Die mittel- und längerfristigen Ziele liegen bei 767,11 USD und 1.080,10 USD. Selbst wenn es der Aktie nicht im ersten Versuch gelingt, sich über dem Hoch aus dem August 2021 zu etablieren, wären diese Ziele noch intakt. Dann könnte es allerdings zunächst zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 605,93 USD kommen.

Fazit: Die Regeneron-Aktie befindet sich klar in den Händen der Bullen

