REGENERON - Da ist das Ding!

Chapeau, Alexander Paulus! Mein Kollege arbeitete Ende Mai ein Long-Setup für die Aktie von Regeneron heraus. Einen Tag später markierte sie ein Tief und zog von da an wie an der Schnur gezogen nach oben. Anbei der Chart mit der Prognose Ende Mai. Zahlreiche interessante Setups stellen wir Tage für Tag in unserem redaktionellen Premiumservice Godmode PLUS vor. Schauen Sie gerne einmal rein und testen Sie das Paket risikofrei für zwei Wochen!

Inzwischen hat sich einiges getan. Wir blicken auf den Wochenchart der Aktie. Die seit Sommer 2020 laufende Korrektur bettet sich wunderbar in eine stramme Aufwärtsbewegung ein, die im Jahr 2019 startete. Im Zuge dieser Verschnaufpause lief der Biotech-Wert an den EMA200 im Wochenchart wie auch an das Ausbruchslevel bei 442 USD zurück und bildete im März passend dazu auch eine Umkehrkerze auf Wochenbasis aus. Diese Elemente zusammengenommen stellten einen idealen Einstiegszeitpunkt für Antizykliker dar. Aber auch im Mai nach dem von Alexander Paulus beschriebenen Pullback auf die mittelfristige Abwärtstrendlinie boten sich gute antizyklische Chancen.

In dieser Woche rast der Wert weiter nach oben und überbietet das bisherige Jahreshoch bei 558,91 USD. Damit ist die Korrektur seit dem Allzeithoch gemessen an absteigenden Hoch- und Tiefpunkten formal zumindest unterbrochen. Im Idealfall beschleunigt sich die Aufwärtsbewegung nun und erreicht Ziele bei 619,97 und 664,64 USD. Langfristig wären sogar Kurse über 800 USD vorstellbar, aber soweit möchte ich aktuell noch nicht gehen. Absicherungen bieten sich unter dem Wochentief bei 536 USD an. Rückläufe in Richtung 558,91 USD würden noch einmal Einstiege mit einem verbessertem Chance-Risiko-Verhältnis ermöglichen.

Fazit: Die Kursmuster der Regeneron-Aktie gerade auch im mittel- bis langfristigen Kontext sind exzellent. Eine Trendbeschleunigung über den Sommer könnte neue Allzeithochs mit sich bringen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 8,50 12,35 11,02 Ergebnis je Aktie in USD 30,52 48,70 35,13 Gewinnwachstum 59,57 % -27,86 % KGV 19 12 17 KUV 7,4 5,1 5,7 PEG 0,2 neg. *e = erwartet

