REGENERON - Diese Hürde bleibt im Fokus

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 387,000 $ (NASDAQ)

Gewinne mitnehmen oder das Ganze bis zum Ende durchziehen? Beim Beispiel der Biotech-Aktie Regeneron wurden all diejenigen Trader belohnt, die infolge der Besprechung bereits am ersten Ziel zumindest Teilgewinne realisiert haben. Nur eine Woche später fiel die Aktie wie ein Stein und löste den Stopp aus. Die ursprüngliche Chartanalyse aus dem Dezember 2019 wie auch das Update aus dem Januar 2020 finden Sie hier:

Heute meldete das Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2019 und toppte damit die Analystenerwartungen. Der Umsatz belief sich auf 2,17 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie auf 7,50 USD. Experten hatten indes nur mit Erlösen von 2,11 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 6,92 USD gerechnet. Verglichen mit dem Vorjahr stieg der Umsatz auf Gesamtjahressicht um 17 % auf 7,86 Mrd. USD. Der Gewinn legte dagegen nur um 8 % zu. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 gab das Management noch nicht ab. Diese wird erst zum Ende des ersten Quartals veröffentlicht.

Aus charttechnischer Sicht bringt der heutige Kursaufschlag die Käufer wieder in Stellung. Das mehrfach an dieser Stelle beschriebene Widerstandsband zwischen 396,80 und 393,20 USD ist jedoch weiter intakt. Erst darüber besteht Potenzial in Richtung 429,60 bis 433,20 USD, wo die nächste Hürde im Chart wartet. Absicherungen müssten derzeit im Falle prozyklischer Ausbruchstrades meilenweit entfernt platziert werden. Eventuell korrigiert die Aktie noch einige Tage unter der charttechnischen Barriere und ermöglicht so engere Absicherungen. Unterhalb von 327,58 USD müsste man sich dagegen auf einen Rücklauf in Richtung 314,30 USD und darunter 300,00 USD einstellen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 7,80 8,37 8,76 Ergebnis je Aktie in USD 17,82 21,81 22,01 KGV 22 18 18 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Regeneron-Pharmaceuticals-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)