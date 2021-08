REGENERON - Geht die Rally direkt weiter?

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 624,790 $ ( Nasdaq

Die Aktie des amerikanischen biopharmazeutischen Unternehmens Regeneron Pharmaceuticals fiel am 04. März 2021 auf ein Tief bei 441,00 USD zurück. Seitdem befindet sich der Wert in einer Rally.

Dabei gelang am 12. Mai 2021 der Ausbruch aus einer bullischen Flagge. Am 09. August erreichte der Wert sein bisheriges Rallyhoch bei 624,77 USD. Anschließend konsolidierte die Aktie in Richtung des letzten Zwischenhochs. Am Freitag zog der Wert wieder an das Rallyhoch an und überwand es minimal.

Damit notiert die Aktie auch wieder über dem Widerstand bei 605,93 USD. Diese Marke ist ein altes Allzeithoch aus dem August 2015, das erst im Mai 2020 überwunden wurde.

Rally intakt?

Das Chartbild der Regeneron-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte ihre Rally also direkt fortsetzen. Ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 664,64 USD wäre möglich. Im langfristigen Kontext sind sogar Kurse um 1.000 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 592,83 USD abfallen, dann droht eine Verkaufswelle in Richtung 565,00 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit März 2021 bei heute 527,05 USD.

Fazit: Die Aktie zeigt keine Anzeichen einer Topbildung. Daher kann die Rally direkt weitergehen.

Zusätzlich lesenswert:

SOFTWARE AG - Geht die Rally weiter?

DRÄGERWERK - Topformation droht

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)