REGENERON - Wichtiges Etappenziel erreicht

"Die Rally könnte direkt weitergehen" schrieb ich vor gut einem Monat und meinte den Biotech-Titel Regeneron. Dieser wies im Wochenchart gute Ansätze eines Reversals auf. In der Folge tat sich die Aktie zunächst schwer, unterschritt das Tief bei 357 USD aber nicht mehr und arbeitete in dieser Woche die erste Zielzone zwischen 393,20 und 396,80 USD ab.

Dort zeigen sich bereits Ansätze der Verkäufer dagegenzuhalten. Das Gewinnpolster ist zwar noch überschaubar, wer aber Risiko aus dem Trade nehmen möchte, kann das gerne tun. Erst oberhalb der 397-USD-Marke dürfte sich der Aufwärtstrend der Aktie weiter fortsetzen, wobei die nächste Zielzone um 430 USD veranschlagt werden kann.

Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, auch Stopps nachzuziehen, was in diesem Fall allerdings schwerfällt. Eventuell kann man sich am Vorwochentief bei 364,50 USD orientieren. Da dies aber nur einer minimalen Anhebung der Absicherung entsprechen würde, belasse ich den Stopp der Analyse vorerst bei 357 USD.

Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, auch Stopps nachzuziehen, was in diesem Fall allerdings schwerfällt. Eventuell kann man sich am Vorwochentief bei 364,50 USD orientieren. Da dies aber nur einer minimalen Anhebung der Absicherung entsprechen würde, belasse ich den Stopp der Analyse vorerst bei 357 USD.

Fundamental erwarten Analysten in diesem Jahr wieder mehr Momentum bei Regeneron und einen Gewinnanstieg um rund 25 %. 2021 ist dagegen wieder eine Stagnation des Gewinns eingeplant. Leicht wird es daher für eine langfristige Aufwärtsbewegung nicht, dessen sollte man sich als Positionstrader bzw. Investor bewusst sein.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 7,79 8,39 8,82 Ergebnis je Aktie in USD 17,62 22,03 21,79 Gewinnwachstum 25,03 % -1,09 % KGV 22 17 18 KUV 5,3 4,9 4,7 PEG 0,7 neg. *e = erwartet

