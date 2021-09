REGENERON - Wo können Anleger wieder zugreifen?

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 657,675 $ ( Nasdaq

Die Analyse der Regeneron-Aktie im Juli erwies sich als Volltreffer. Die Aktie arbeitete beide Ziele bei 619,97 und 664,64 USD ab. Es ging im Anschluss zwar noch etwas weiter nach oben, doch richtig lösen konnte sich der Wert von den alten Rekordständen nicht.

Vielmehr nimmt der Biotech-Titel in dieser Woche Fahrt gen Süden auf. Eine Konsolidierung wäre angesichts der fahnenstangenähnlichen Aufwärtsbewegung zuletzt auch nur gesund. Ein Zwischenhoch bildet aktuell in Verbindung mit dem EMA50 bei knapp 619,97 USD eine Kreuzunterstützung im Chart. Kursrücksetzer in diesen Bereich könnten folglich noch einmal antizyklische Chancen bieten. Dies gilt, solange der Aufwärtstrend seit März dieses Jahres intakt bleibt.

Fundamental wird 2021 ein herausragendes Jahr für Regeneron werden. Kein Wunder, denn das Unternehmen verfügt über eines der wenigen zugelassenen Antikörperpräparate zur Behandlung des Coronavirus. Der Gewinn könnte um fast 80 % nach oben schnellen, im kommenden Jahr aber wieder um gut 30 % einbrechen, so zumindest der Marktkonsens. Die KGVs liegen bei 12 und 18. Ab dem Jahr 2022 erwarten Analysten bei Regeneron aktuell eine Umsatz- und Gewinnstagnation.

Fazit: Die Regeneron-Aktie hat ableitbare Aufwärtsziele abgearbeitet. Konsolidierungen in Richtung des EMA50 und des Ausbruchslevels bei 619,97 USD könnten nochmals Einstiegschancen im mittelfristigen Aufwärtstrend bieten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 8,50 13,01 11,67 Ergebnis je Aktie in USD 30,52 54,24 37,45 Gewinnwachstum 77,72 % -30,96 % KGV 22 12 18 KUV 8,1 5,3 5,9 PEG 0,2 neg. *e = erwartet

Regeneron-Pharmaceuticals-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)