Regierung - 1,5 Millionen Israelis nutzen freiwillig Corona-App

Tel Aviv (Reuters) - In Israel nutzen nach Angaben der Regierung bereits 1,5 Millionen Menschen eine Tracing-App zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Tracing-App im Einsatz.

Sie hätte sie freiwillig auf ihren Smartphones installiert, sagte Regierungsvertreter Morris Dorfman am Mittwoch. 50.000 Personen hätten in der ersten Woche per App mitgeteilt, dass sie sich in Quarantäne begeben hätten. Die Verbreitung der App mit dem Namen "HaMagen" ("Das Schild") sei aber noch nicht ausreichend für eine Überwachung der Epidemie, da sie erst von knapp einem Fünftel der Bevölkerung genutzt werde.

"Wir müssen sicherstellen, dass alle Israelis die App haben", sagte Dorfman. Ab Mitte April werde die Regierung Menschen erlauben, wieder zur Arbeit zu gehen und dann sei es wichtig, dass die App weit verbreitet sei. Interesse an dem Programm gebe es aus mehreren Ländern, darunter Deutschland, Italien und Großbritannien. "Die Frage, die uns am meisten gestellt wird, betrifft aber nicht die Technologie. Man will wissen, ob die Leute die App freiwillig herunterladen und wie man sie davon überzeugen kann, es zu tun."

Solche Tracing-Apps warnen Nutzer durch automatisierte Hinweise auf dem Smartphone davor, dass sie in Kontakt mit Corona-Infizierten gekommen sind. Bei HaMagen blieben persönliche Informationen und Standortdaten der Nutzer auf den Telefonen und seien für andere nicht verfügbar, so dass die Betreiber der App ohne Kenntniss des Users keine Personen aufspüren könne, sagte Dorfman. Es liege in der Entscheidung des Nutzers, ob er das Ministerium darüber informiere, dass ihm ein Kontakt zu einem Infizierten angezeigt werde.

Europäische Wissenschaftler stellten am Mittwoch eine Technik für Corona-Tracing-Apps vor, die Ende kommender Woche erprobt werden könnte. Ziel sei, die Technologie für alle Länder verfügbar zu machen. Die Bundesregierung will um den 16. April herum eine App präsentieren, mit der Bürger über Abstandsmessungen auf mögliche Infektionsgefahren hingewiesen werden sollen. Dies gilt als eine der Voraussetzungen für eine spätere Lockerung der Ausgangsbeschränkungen.