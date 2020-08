Regierung beschließt Gesetz zur Beschleunigung von Bau-Projekten

Berlin (Reuters) - Bauprojekte wie Schienen- und Straßen-Verbindungen oder auch Windräder sollen schneller umgesetzt werden.

Das Bundeskabinett beschloss dafür nach Angaben aus Regierungskreisen am Mittwoch ein weiteres Investitions-Beschleunigungsgesetz. Es sieht unter anderem vor, dass Klagemöglichkeiten für zentrale Vorhaben wie Häfen, Windparks oder auch Bergwerke auf eine Instanz verkürzt werden. Für Projekte von überregionaler Bedeutung - dazu gehören wieder Windräder - soll ein Bau per Sofortvollzug möglich sein, Widersprüche sollen keine aufschiebende Wirkung haben. Bei bestimmten, kleineren Schienen-Projekten kann zudem die Umweltverträglichkeitsprüfung entfallen. Dem hatte das Umweltministerium in der Ressortabstimmung zugestimmt, da der Schienverkehr für Umwelt- und Klimaschutz eine große Bedeutung habe.

Die Bundesregierung hat für Sanierung und Ausbau von Straßen, Schienen und Wasserwegen für die nächsten Jahre Rekordsummen bereitbestellt. Die Umsetzung scheiterte in der Vergangenheit weniger an fehlendem Geld als an langwierigen und komplizierten Genehmigungsverfahren.

Bereits Anfang des Jahres hatte der Bundestag ein Gesetzespaket beschlossen, mit dem 14 ausgewählte Schienen- und Wasserstraßen-Projekte beschleunigt wurden. Dazu gehören die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals sowie der Ausbau der Bahntrasse Hannover-Bielefeld. Auch Neubauten, die bestehende Konstruktionen ersetzen sollen, müssen kein komplett neues Genehmigungsverfahren mehr durchlaufen.