Regierung beschließt überarbeitete Strategie zur Rohstoffsicherung

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat ihre zehn Jahre alte Rohstoffstrategie überarbeitet.

Die Energiewende, eine zunehmende Elektromobilität und die Digitalisierung veränderten den Bedarf an Rohstoffen, teilte das federführende Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mit. E-Autos erhöhen beispielsweise die Nachfrage nach Lithium, Kobalt und Seltenen Erden. Die überarbeitete Strategie nehme diese Herausforderungen auf. "Für Deutschland als Industrie- und Exportnation ist eine verlässliche Rohstoffversorgung zentral", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Beschlossen wurden vom Kabinett 17 konkrete Maßnahmen, die Unternehmen helfen sollen, ihre benötigten Rohstoffe dauerhaft zu sichern. Vorgesehen sind unter anderem Garantien für Kredite, die Forschungsförderung von Projekten in der Rohstoffverarbeitung sowie das Monitoring von Märkten durch die Deutsche Rohstoffagentur und Kompetenzzentren bei Auslandshandelskammern in wichtigen Ländern.

Das Kabinett beschloss am Mittwoch zudem eine Bioökonomiestrategie, mit der die bisherigen Aktivitäten für eine nachhaltige Wirtschaftsweise gebündelt werden. "Nicht zuletzt der Klimawandel zwingt uns zum Umdenken", sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Ziel sei es, die Lebensgrundlagen zu erhalten, gleichzeitig aber wirtschaftlich stark zu bleiben. Innovationen, die diesem Ziel dienten, würden gezielt gefördert. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nannte als denkbare Möglichkeiten Reifen aus Löwenzahn, Autotüren aus Hanffasern oder Gummistiefel aus Mais. "Das sind nur einige Beispiele, die das Potenzial und die Praxisnähe in der Forschung verdeutlichen."