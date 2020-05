Regierung billigt Regelung für freiwillige Gutscheine bei abgesagten Reisen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung treibt in der Coronavirus-Krise Pläne für eine freiwillige Gutscheinregelung bei abgesagten Pauschalreisen voran.

Das Kabinett billigte am Mittwoch Eckpunkte, die das Justiz- und Verbraucherschutzministerium nun in einen Gesetzentwurf gießen will. Es solle ein Anreiz geschaffen werden, Gutscheine zu akzeptieren, anstatt Anzahlungen zurückzufordern, sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Denn das würde viele Reiseanbieter überfordern. "Wer sich für einen Gutschein entscheidet, leistet auch einen wichtigen Beitrag dazu, die Vielfalt der Angebote und Dienstleistungen im Reisesektor zu erhalten."

Dem Ministerium zufolge müssen sich Kunden keine Sorgen über eine Insolvenz ihres Reiseanbieters machen. Denn die Gutscheine sind durch Versicherungen abgedeckt, sollte dies nicht ausreichen, springt der Staat ein. Die Reiseanbieter wünschen sich aber verpflichtende Gutscheine, um die Krise zu überleben. Das Justizministerium teilte mit, die Regierung und die Fraktionen der großen Koalition planten bis Juni eine Lösung, wie die bestehenden Hilfsprogramme am besten für die Pauschalreisebranche genutzt werden könnten, gegebenenfalls durch Änderungen der Programme.

Wegen der Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie mussten viele gebuchte Urlaube abgesagt werde. Erst ab Mitte Juni dürfte sich die Lage langsam bessern. Dann wird die weltweite Reisewarnung voraussichtlich aufgehoben.