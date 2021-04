Regierung bisher ohne Einigung über Rechte Geimpfter

Berlin (Reuters) - Angesichts einer steigenden Impfquote debattiert die Bundesregierung, ob Corona-Auflagen für Geimpfte und -Genesene aufgeweicht werden sollten.

Mit einer Entscheidung werde aber erst im Corona-Kabinett am Montag gerechnet, hieß es in Regierungskreisen am Freitag. Zuvor war ein Entwurf des Bundesjustizministeriums bekannt geworden, nach dem Geimpfte sich nicht an Ausgangssperren und private Kontaktbeschränkungen halten müssen. Dies gilt aber als umstritten. Am Donnerstag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 916.388 Impfdosen verabreicht. Damit liegt der Anteil der Personen mit vollem Impfschutz nun bei 7,7 Prozent.

Unterdessen hielt sich der Trend abnehmender Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 24.329 Ansteckungen. Das waren rund 3200 Neuinfektionen weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel erneut und lag bei 153,4 (Vortag 154,9). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Trotz sinkender Neuansteckungen schätzte das RKI die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in seinem Lagebericht von Donnerstagabend als "sehr hoch" ein.

In den Regionen hielten sich die teils großen Unterschiede. Sachsen war mit einer Inzidenz vom 210,7 das Bundesland mit dem höchsten Wert vor Thüringen. Schleswig-Holstein registrierte dagegen mit 63,9 erneut den niedrigsten und weiter sinkenden Wert. Hamburg verzeichnete eine Inzidenz von 93,3 und war das zweite Bundesland mit einem Wert von unter 100. Übersteigt die Inzidenz diese Marke, sollen Öffnungsschritte zurückgenommen und Kontaktbeschränkungen verschärft werden.

Mit Blick auf Corona-Auflagen stellte Arbeitsminister Hubertus Heil neue Hilfen für Unternehmen in Aussicht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz würden mögliche weitere Hilfen im Mai besprechen, sagte der SPD-Politiker den Sendern RTL und ntv. "Dazu gehören dann eben auch weitere Wirtschaftshilfen, wenn es notwendig ist, Ende Juni." Ziel müsse es sein, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Auch eine Verlängerung der Corona-Sonderregelungen zur Kurzarbeit schloss Heil nicht aus. Man könne die am 30. Juni auslaufende Möglichkeit der Unternehmen bis Jahresende verlängern, sich die Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent erstatten zu lassen.