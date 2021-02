Regierung - Einzelhandel kann bei 35er-Inzidenz vor dem 7. März öffnen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hält die Öffnung des Einzelhandels in Ländern auch vor dem 7. März für möglich, wenn die Infektionszahlen dauerhaft unter einer Inzidenz von 35 liegen.

Dieser Wert müsse drei bis fünf Tage unterschritten sein, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Länder seien dann in Absprache mit ihren Nachbarn für die Umsetzung zuständig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich unterdessen optimistisch über die Entwicklung der Corona-Pandemie. Bereits am Wochenende könne man eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 60 erreichen, sagte der CDU-Politiker. Außerdem sei es "ein gutes Zeichen", dass die Infektionszahlen zurückgingen, obwohl sich die hochansteckenden Virus-Varianten weiter ausbreiteten.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, mahnte angesichts der Mutationen dennoch zur Vorsicht. Er betonte aber, dass die Schutzmaßnahmen wirkten, was sich auch daran zeige, dass andere Infektionskrankheiten wie Grippe in diesem Winter weniger aufträten als in vorherigen Jahren. Das RKI meldeten am Freitag 9860 neue Fälle binnen eines Tages - erneut weniger als in der Vorwoche. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - sank dem RKI zufolge auf 62,2, nachdem es am Vortag noch 64,2 waren. Rheinland-Pfalz registrierte eine Inzidenz von 52,6, Thüringen dagegen einen Wert von 105,9. RKI-Chef Wieler sagte, wirklich beherrschbar sei die Pandemie bei einer Inzidenz unter zehn, weil man dann alle Infektionsketten gut nachverfolgen könne.

SPAHN BEGRÜSST ÖFFNUNG VON GRUNDSCHULEN UND KITAS

Spahn lobte die von Bund und Ländern beschlossenen ersten Öffnungsschritte. "Es ist gut, dass Zug um Zug jetzt Kitas und Schulen öffnen", sagte er zur Ankündigung etlicher Länder, ab dem 22. Februar Grundschulen und Kitas wieder öffnen zu wollen. Kanzlerin Angela Merkel hatte dagegen gesagt, ihr wäre eine Öffnung erst im März lieber gewesen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der früher als Hardliner in der Corona-Krise gegolten hatte, will die Schulen in Bayern sogar ab dem 22. Februar in allen Landkreisen öffnen, die eine Inzidenz von 100 unterschritten haben.

Gesundheitsminister Spahn betonte zudem, dass Schnelltests und Selbst-Schnelltests nur Teil einer Teststrategie sein könnten, wenn die Qualität der Produkte gesichert sei. Er distanzierte sich von einer Regelung wie in Österreich, wo es ausreiche, dass die Hersteller schriftlich die Qualität ihrer Produkte zusagten. In Deutschland müssten die Tests geprüft werden, sagte Spahn. Bei ausreichender Qualität könnten sie aber sehr stark eingesetzt werden. Er kündigte zudem an, dass er mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) darüber sprechen werde, ob wie von Bund und Ländern gewünscht Grundschullehrer und Erzieher prioritär geimpft werden könnten.