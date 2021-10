Regierung geht bei "Pandora Papers" nicht von großem Deutschland-Bezug aus

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht in den "Pandora Papers" zu versteckten Geldern in Steueroasen keine übermäßigen Auswirkungen auf Deutschland.

Eine abschließende Bewertung sei aber noch nicht möglich, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. "Erstvermutungen legen nah, dass der Deutschland-Bezug jetzt erstmal nicht so groß ist." Es gebe schon internationale Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuervermeidung, etwa ein Transparenzregister und die geplante globale Mindeststeuer für international agierende Konzerne. Letztere sei weit vorangeschritten und ein wichtiger Baustein zum Austrocknen von Steueroasen.

Ein Rechercheverbund hatte am Sonntagabend Informationen veröffentlicht, die zeigen sollen, dass Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt ihr Geld in Steueroasen versteckt haben. Die Sprecherin des Finanzministeriums sagte, selbst sei keine Einsicht in die vertraulichen Dokumente genommen worden, über die das Journalisten-Netzwerk berichtet.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Berichterstattung in den Medien werde aufmerksam verfolgt. Die Regierung habe den Anspruch, gegen Steuervermeidung vorzugehen. "In diese Richtung wollen wir weitermachen." Fortschritte seien aber nur international möglich, was Zeit dauere. "Solche Prozesse greifen nicht sofort." Sie seien aber in Gang gesetzt.