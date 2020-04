Regierung hält Wirtschaft auf Abstand - Kein schnelles Wiederhochfahren

- von Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung weist Forderungen aus der Wirtschaft nach einer schnelleren Öffnung von Läden zurück.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte am Freitag in Berlin nach Beratungen mit 29 Branchenverbänden, in der Virus-Krise könne es nur schrittweise und behutsam zurück Richtung Normalität gehen. Es müsse stets gewährleistet sein, dass es nicht zu Rückschlägen im gesundheitlichen Bereich komme und dann wieder zu Zwangsschließungen von Läden. Die Wirtschaft forderte mehr Planungssicherheit, der Einzelhandel eine Gleichbehandlung aller Firmen und keine Nachteile für größere Betriebe. Der angeschlagene Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof geht gerichtlich gegen die Schließung seiner Filialen vor.

Altmaier (CDU) sagte, es gebe jetzt die Chance, Neuinfektionen mit dem Virus ausreichend einzugrenzen und die Wirtschaft langsam wieder hochzufahren, "aber nur in einem vertretbaren und verantwortlichen Maß". Die zunächst vorgesehene Öffnung kleinerer Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sei umstritten, aber ein Kompromiss gewesen. Er wolle demnächst konkrete Vorschläge machen, wie eine weitere Öffnung der Wirtschaft gelingen könne, ohne die gesundheitliche Lage zu gefährden.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, es gehe nicht nur um die Größe von Läden, sondern auch darum, wie voll der öffentliche Nahverkehr, Innenstädte und die Bürgersteige vor den Läden seien. Es gebe Fortschritte, aber auch noch Risiken. "Das zwingt uns zu dieser großen Vorsicht." Erstmals seit Wochen äußerte sich Gesundheitsminister Jens Spahn dagegen deutlich zuversichtlicher: "Der Ausbruch ist - Stand heute - wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden."

WIRTSCHAFT WIRD UNGEDULDIG - VIELE FIRMEN VOR KOLLAPS

Das macht viele Vertreter der Wirtschaft ungeduldig. Jeder zweite Mittelständler stehe vor dem Aus, sollte der "Shutdown" noch vier Wochen andauern, sagte Mittelstands-Präsident Mario Ohoven mit Verweis auf eine aktuelle Umfrage seines Verbands. "Wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, müssen die Betriebe auch arbeiten dürfen." Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hofft darauf, dass bei der nächsten Konferenz von Bund und Ländern am 30. April weitere Lockerungen der Corona-Auflagen in Aussicht gestellt werden können. Es werde um ein Stück mehr Normalität gehen, vor allem auch für stark betroffene Betriebe wie die Gastronomie.

Lockerungen nur für kleine Läden seien willkürlich und dürften nicht das letzte Wort der Regierung sein, sagte der Präsident des Handelsverbands HDE, Josef Sanktjohanser. "Wir brauchen eine für alle Händler faire Regelung." Unternehmen aus dem Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel, die in der Pandemie aufgrund von Behördenvorgaben schließen mussten, verlieren laut HDE pro Tag Umsätze von 1,15 Milliarden Euro. Viele kämpften ums Überleben. "Es geht um 1,7 Millionen Arbeitsplätze."

Galeria Karstadt Kaufhof reichte unterdessen im Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht Münster Klage ein, weil die Warenhäuser in Nordrhein-Westfalen nicht öffnen dürfen. Dem Land wurde laut Gericht Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Eine Entscheidung könnte in der kommenden Woche gefällt werden. Sanktjohanser sagte, sein Verband spreche keine Empfehlung für solche Klagen aus, das seien Entscheidungen der Unternehmen. Galeria Karstadt Kaufhof sei aber mitten in einer Restrukturierung und daher von der Krise besonders betroffen.

Vertreter der Industrieverbände BDI und DIHK forderten mehr Planungssicherheit und regelmäßigere Entscheidungen der Politik als alle zwei Wochen. Der Staat sollte auf die Kreativität der Unternehmen vertrauen, neue Vorgaben zum Gesundheitsschutz auch umsetzen zu können. Jede Woche Verzögerung führe mehr Firmen an den Abgrund, ergänzte BDI-Präsident Dieter Kempf. Deutschland droht 2020 eine Rezession, die womöglich noch schwerer ausfällt als nach der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren.

Kempf sagte, die Regierung müsse auch schon den Blick nach vorne richten. Sie sollte ein Klima-Konjunkturpaket schnüren, das Investitionen in CO2-arme Technologie fördere. Auch steuerliche Erleichterungen seien wichtig, um wieder mehr Wachstum zu erzeugen. Der HDE forderte Impulse, um den Handel wieder in Schwung zu bringen. "Denkbar ist beispielsweise die Verteilung von Konsumschecks an die Verbraucher."